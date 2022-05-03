بعد زيادة وصل 45 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارات جيلي اوكافانجو 2022

طرحت شركة جيلى الصينية ، موديلاها الجديد 2022 من السيارة طراز اوكافانجو ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV ، منذ فترة داخل السوق المصرى .
ومع ارتفاع الأسعار لعدد من السيارات داخل السوق ، شهدت السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، زيادة سعرية جديدة هى الاخرى وصلت الى 45 الف جنيه ، على جميع فئاتها السعرية المطروحة فى مصر .
ومن المعروف ان السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران 300 نيوتن/متر ، مع تقينات هايبرد 48 فولت، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء DCT WET سباعية السرعات ، باستهلاك وقود لكل 100 كيلومتر 6.6 لتر .
و تتسارع السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 من نقطة الثبات 0 الى لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في فتة زمنية مدتها 11 ثانية.
وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، بطول 4835 مم، وبعرض يبلغ 1900 مم، و 1780 مم للارتفاع .
وتحتوى السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، على جنوط رياضية 18 بوصة، و مقدمة ذات مصابيح حادة ، واضاءة نهارية بتقنية LED ، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس 10.25 بوصة .
وتضم السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية التحكم في خوض المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.
اما عن اسعار السيارة جيلي اوكافانجو :
- أوتوماتيك COMFORT بسعر 439,900 جنيه
- أوتوماتيك PREMIUM بسعر 495,000 جنيه