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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد زيادة وصل 45 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارات جيلي اوكافانجو 2022

السيارة جيلي اوكافانجو
السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022

طرحت شركة جيلى الصينية ، موديلاها الجديد 2022 من السيارة طراز اوكافانجو ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV  ، منذ فترة داخل السوق المصرى .

السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022

ومع ارتفاع الأسعار لعدد من السيارات داخل السوق ، شهدت السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، زيادة سعرية جديدة هى الاخرى وصلت الى 45 الف جنيه ، على جميع فئاتها السعرية المطروحة فى مصر .

السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران 300 نيوتن/متر ، مع تقينات هايبرد 48 فولت، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء DCT WET سباعية السرعات ، باستهلاك وقود لكل 100 كيلومتر 6.6 لتر .

السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022

و تتسارع السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 من نقطة الثبات 0 الى لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في فتة زمنية مدتها 11 ثانية.

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، بطول 4835 مم، وبعرض يبلغ 1900 مم، و 1780 مم للارتفاع .

السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022

وتحتوى السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، على جنوط رياضية 18 بوصة، و مقدمة ذات مصابيح حادة ، واضاءة نهارية بتقنية LED ، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس 10.25 بوصة .

 

وتضم السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية التحكم في خوض المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022

اما عن اسعار السيارة جيلي اوكافانجو : 

- أوتوماتيك  COMFORT بسعر 439,900 جنيه

- أوتوماتيك  PREMIUM بسعر 495,000 جنيه

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