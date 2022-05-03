عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسمح للسعوديين بدخول أراضيها بدون تأشيرة

السفارة السعودية
السفارة السعودية - ارشيفي

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية، بأن السلطات الكورية رفعت التعليق عن دخول مواطني المملكة إلى أراضيها بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا كحد أقصى، اعتبارًا من يوم 1 مايو الجاري.

وناشدت السفارة، المواطنين الراغبين في زيارة كوريا الجنوبية اتباع التعليمات المطلوبة قبل السفر، وفي مقدمتها الدخول إلى موقع K-ETA أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ٧٢ ساعة.

وشددت علي ضرورة الدخول إلى موقع Q-CODE وتعبئة البيانات المطلوبة وبينها إرفاق نتيجة سلبية لفحص PCR تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم.
 

السعودية: أكثر من مليون شخص استفادوا من وجبات الإفطار في 34 دولة

السعودية.. ضبط 87635 وافداً مخالفاً للأنظمة بينهم 3875 امرأة

السعودية كوريا الجنوبية الجواز الصحي شهادة التطعيم سفارة المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

موضوعات متعلقة

سفارة المملكة بأوكرانيا: السعودي الموقوف مطلوب من الانتربول.. وطالبنا بإطلاق سراحه

سفارة السعودية في قبرص تعلن عن تعليمات جديدة بشأن إجراءات السفر

ترشيحاتنا

حارس بيت الدب:حسونة يتناول 15 كيلو يوميًا.. ويحتاج إلى الاستحمام كل ساعتين

غرق شخصين وإصابة 3 بعد سقوط سيارة فى ترعة ببنى سويف

صيام 6 أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله.. بشرط واحد

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-5-2022

حدث ليلًا.. ياسر جلال يرد على المشككين ويقلد صوت الرئيس السيسي.. إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ وظائف المدارس اليابانية.. السيطرة على حريق بأحد الكافيهات شرق الإسكندرية

الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار.. نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ