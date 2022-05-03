كوريا الجنوبية تسمح للسعوديين بدخول أراضيها بدون تأشيرة

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية، بأن السلطات الكورية رفعت التعليق عن دخول مواطني المملكة إلى أراضيها بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا كحد أقصى، اعتبارًا من يوم 1 مايو الجاري.

وناشدت السفارة، المواطنين الراغبين في زيارة كوريا الجنوبية اتباع التعليمات المطلوبة قبل السفر، وفي مقدمتها الدخول إلى موقع K-ETA أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ٧٢ ساعة.

وشددت علي ضرورة الدخول إلى موقع Q-CODE وتعبئة البيانات المطلوبة وبينها إرفاق نتيجة سلبية لفحص PCR تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم.

