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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. 70% من الشركات ستستخدم تقنية ذكاء اصطناعي واحدة على الأقل

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وقال المركز، نحو 70% من الشركات ستستخدم تقنية واحدة على الأقل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي للشركات على الذكاء الاصطناعي إلى 110 مليارات دولار سنويًّا بحلول عام 2024، وقد يؤدي اتخاذ القرارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 13 تريليون دولار و15 تريليون دولار بحلول عام 2030.

هذا، وقد يُسهم الذكاء الاصطناعي في دعم اقتصاد الشرق الأوسط بنحو 320 مليار دولار في عام 2030، أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في دولة الإمارات؛ إذ يتوقع أن يمثل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي لها بحلول عام 2030، ومن المتوقع أيضًا أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 12.4%، وفي مصر إلى 7.7%.

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