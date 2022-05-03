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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رفع درجة الاستعداد داخل أقسام الطوارئ خلال العيد .. المستشفيات الجامعية: لا نتوقع حدوث موجات جديدة من كورونا

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

التعليم العالي: 
رفع درجة الاستعداد داخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات خلال العيد 
 توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية  بالكميات اللازمة
الأعلى للمستشفيات الجامعية: 
ليس هناك توقعات بحدوث موجات جديدة من كورونا بعد عيد الفطر
رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية على رفع حالة الطواريء بجميع المستشفيات الجامعية بالمحافظات بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية والخدمة العلاجية للمواطنين .


وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى، أنه منذ أمس رفعت المستشفيات الجامعية درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر، حيث تم رفع درجة الاستعداد داخل أقسام الطوارئ بالاضافة إلى زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ في جميع الأقسام الحرجة .

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وأضاف المصدر لصدى البلد أن مجلس المستشفيات الجامعية حرص على توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالكميات اللازمة من أكياس الدم مشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية .

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن وضع كورونا في المستشفيات الجامعية مستقر وانخفض عدد المصابين الوفيات والوضع مبشر جدا.


وأوضح المصدر أنه ليس هناك أي توقعات بحدوث موجات جديدة من كورونا بعد عيد الفطر،  ولكن هذا لا يمنع أن المستشفيات في حالة استعداد دائم لأي وضع طارئ.

 

وأكد أن الحرص على تلقي لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة، واتباع السلوكيات الصحية هو ما يخفض إعداد الاصابات يوميا .

وحرص عدد من رؤساء الجامعات على متابعة الوضع بالجامعات خلال عيد الفطر بأنفسهم، وزيارة المستشفيات للاطلاع على كل ما هو جديد بها والاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية .


وقام الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بزيارة مستشفيات قنا الجامعية، لتهنئة المرضى بعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بـ قنا ، إن المستشفيات الجامعية سجلت دخول 485 حالة استقبال وطوارئ في اليوم الأول من العيد، إضافة لـ  140 حالة تحت الاشراف الطبى بمختلف الأقسام الداخلية للمستشفى.


وأضاف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بـ قنا ، أن مستشفيات الجامعة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها.

وتضمنت زيارة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، لمستشفيات قنا الجامعية، تفقد مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي ومستشفى الحرم الجامعى، ومستشفى وسط المدينة الجامعى لتهنئة المرضى ومرافقيهم بحلول عيد الفطر المبارك وللاطمئنان على سير العمل.

 

وزار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أمس، مستشفيات أسيوط الجامعية، تزامناً مع أول أيام عيد الفطر المبارك.


وقال طارق الجمال، إن زيارته لبعض أقسام المستشفيات، تأتى حرصاً منه على تقديم التهنئة للأطقم الطبية المناوبة خلال أول أيام العيد، وكذلك الاطمئنان على انتظام الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن زيارته تضمنت إصدار توجيهات مشددة لمنع المرافقين للمرضى البالغين واقتصارها على الأطفال فقط، ومنع الزيارات بأقسام العناية المركزة، والاستقبال والإصابات والطوارئ وذلك لمنع تكدس الأفراد داخل تلك الأقسام وتسهيل العمل على الأطقم الطبية وذلك فى ظل أعداد المرضى المترددين على تلك الأقسام وخطورة الحالات بها .


وأشاد طارق الجمال خلال الزيارة بانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية فى نوبات عملهم، وبالجهد المبذول فى خدمة ذلك العدد الكبير المتواجد بمختلف أقسام مستشفيات الجامعة ومن مختلف محافظات الصعيد.


وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط  الجامعية أن جولة رئيس الجامعة تضمنت زيارته لقسم الإصابات والعنايات المركزة والمتوسطة وأقسام الإصابات والطوارىء واستقبال مستشفى العصبية، والاستقبال العام ، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة شارك بنفسه فى إجراء الكشف الطبى على عدد من مرضى الحوادث المترددين على قسم الطوارئ والإصابات وتوجيه شباب الأطباء بإلاجراءات اللازمة لعلاج المرضى  .


وأضاف أن قسم الإصابات يضم أكثر من  200 مريض منهم 75 حالة طوارىء من مصابى الحوادث المحولين من محافظات نجع حمادى وسوهاج وبنى سويف والمنيا إلى جانب وجود أكثر من 45 مريض بقسم الإستقبال العام ما بين داخلى وخارجى .

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