لهجة عدائية.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم "نظام النازيين الجدد" في أوكرانيا

اتهمت روسيا إسرائيل بدعم "نظام النازيين الجدد في كييف" اليوم الثلاثاء، وهو ما يزيد من مخاطر وجود نزاع دبلوماسي بين موسكو والكيان الإسرائيلي حول أوكرانيا ومعاداة السامية وأدولف هتلر، و فق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وأشارت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إلى أنه من المحتمل أن يؤدي الاتهام إلى زيادة الضغط على إسرائيل.

وصوتت إسرائيل في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا ، واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد روسيا بارتكاب جرائم حرب.

لكن الدولة اليهودية لم تنضم بالكامل إلى العقوبات الغربية على موسكو ولم تزود أوكرانيا بالأسلحة، وحاول رئيس الوزراء نفتالي بينيت التوسط بين روسيا وأوكرانيا.

جاءت الضربة الروسية في هجمة من ألف كلمة من وزارة الخارجية التي استخدمت أمثلة على التعاون اليهودي القسري مع النازيين وحالات معاصرة من معاداة السامية في أوكرانيا للدفاع عن ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا من أجل "اجتثاث النازية".

كما رد مسؤولون إسرائيليون بغضب على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وتأكيد أن هتلر من "دم يهودي".

كان لافروف يحاول صرف النظر عن سؤال حول سبب تأكيد روسيا أن أوكرانيا في قبضة النازيين الجدد، بقوله ان رئيسها فولوديمير زيلينسكي يهودي.

ورد وزير الخارجية العبري لابيد بأن "تصريحات لافروف هي بيان لا يغتفر وشائن بالإضافة إلى خطأ تاريخي فظيع "، ووصف رئيس الوزراء بينيت بيان لافروف بأنه "أكاذيب".