التأمين الصحي بالغربية: إجراء 8 قسطرات تشخيصية وعلاجية لمرضى القلب

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي في محافظة الغربية ، أن الفريق الطبي بمستشفى المجمع الطبي نجح خلال أول يومين بإجازة عيد الفطر المبارك في إجراء عدد 8 قسطرات تشخيصية وعلاجية لمرضى طوارئ القلب.

وأوضح مدير الفرع أنه تم تفعيل خدمة القسطرة طوارئ لمرضى القلب ، منذ ثلاثة أشهر وتم تجهيز رعاية متوسطة بقوة 5 أسرة إضافية لرفع الطاقة الاستيعابية لمرضى القسطرة والقلب ، ويأتي هذا في إطار خطة الفرع والمستشفي لإدخال خدمات تخصصية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لمرضى طوارئ القلب والقسطرة.



وأشارت الدكتورة علا البنهاوى مديرة المستشفى ، الي انه منذ بدء تفعيل الخدمة في فبراير الماضي، تم إجراء عدد 21 قسطرة تشخيصية وإجراء قسطرة علاجية وتركيب دعامات لعدد 32 مريضا.