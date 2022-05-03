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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة النقل تعرض تصويرا جويا لأحدث أعمال تنفيذ مونوريل السادس من أكتوبر

منورويل
منورويل

تسعى وزارة النقل للانتهاء من تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 42 كم ويشتمل على 13 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ونشرت الوزارة صورا وفيديوهات حديثة للمشروع حيث يجري  تنفيذ  الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات  والاعمدة  والمحطات بطول المسار يجري ‏تصنيع المعدات، ويتم ‏اجراء الاختبارات عليها تباعا كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية  وجاري تنفيذ  الأعمال المدنية بالورشة.


وفي نقاط نستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المشروع.


تم وصول القطار الأول من عدد 30 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل غرب ‏النيل (السادس من أكتوبر) والجاري تصنيعهم حالياً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

يعتبر هذا المشروع  ‏إحدى وسائل النقل الجماعى حيث يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية وكذلك سيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

 ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات .‏

الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل)  98,5 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً ، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة  التي يخدمها.‏

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