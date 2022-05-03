عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

صدى البلد

"يا آه يا آه.. أحلى من الشرف مفيش، صلاة النبي أحسن، يا آه يا دانس" وغيرها الكثير من إفيهات الراحل العظيم توفيق الدقن الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، 3 مايو 1923، وتوفى عام 1988، عن عمر يناهز الـ65 عاما، بعد صراعه مع مرض الفشل الكلوي.


توفيق الدقن.. فنان موهوب بالفطرة، برع في أداء أدوار الشر بحرفية عالية، وإتقان شديد، قدم العديد من الأعمال التي تعد من علامات السينما المصرية، رغم حصره في أدوار الشر، لكنه صنع لنفسه شكلا آخر تميز به، وهو صنع الإفيهات التي ميزته عن غيره.

txt

ذكرى ميلاد توفيق الدقن.. اعرف سر مقولته: عشت في الدنيا بدل فاقد

txt

فريد شوقي׃ رشدي أباظة كان ممكن يبقى ممثل عالمي وهو نجم أكتر منه ممثل| نوستالجيا

من لاعب في الزمالك إلى شرير السينما

ولد توفيق الدقن، ببركة السبع بالمنوفية، ولعب في صغره كرة القدم بنادي الزمالك، ثم عمل موظف بالسكة الحديد، وكاتب مخالفات بنيابة المنيا.

وغير الراحل مسار حياته ليصبح واحدًا من أشهر فناني السينما في فترة السيتينيات والسبعينيات، ضمن الدفعة الثانية للمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مع إسماعيل ياسين وعبد المنعم مدبولي.

وفاة والدته لاعتقادها أنه لص

توفيت والدة الدقن التي جاءت للعلاج في القاهرة، بعد أن اعتقدت أنه بالفعل شرير ولص وسكير، حيث وصفه أحد المهووسين بشخصياته السينمائية باللص أثناء سيرهم بسيارته في شارع عماد الدين.

ولم تسمح الظروف بأن يشرح لها أن هذا مجرد تمثيل، فقد كانت تجلس بجواره وماتت قهراً بعد أن اعتقدت أن ابنها الوحيد بهذه المواصفات.

رشدي أباظة دمر سيارته الامريكاني

عُرف كل من شريري السينما المصرية، رشدي أباظة وتوفيق الدقن، بالصداقة، فكان رشدي دائم التردد على منزل صديقه الدقن بمنطقة العباسية، وذات يوم جاء أباظة لزيارته كالمعتاد في عام 1959، كان توفيق الدقن يستعد لاستقبال العيد وكان دائمًا ما يشتري لأبنائه الملابس الجديدة، لكن في هذا الوقت كان يمر بضائقة مالية، وشاهد أباظة سيارة الدقن «الأمريكاني» وأعجب بها كثيرًا واستأذنه أن يأخذ جولة، وبالفعل رحب الدقن وركب بجواره وقام أباظة بالقيادة.

لكن على ما يبدو أن دنجوان السينما المصرية كان حديث العهد بقيادة السيارات الأمريكاني، فاصطدم بكل الأكشاك التي كانت موجودة في شارع العباسية وتحطمت السيارة.

وعلى غير المتوقع لم يغضب الفنان الخجول من صديقه وتناول الموقف بسخريته المعهودة بل قام أيضًا بدفع تعويضات لأصحاب الأكشاك المتضررة، ثم باع سيارته واشترى أخرى بقيت معه حتى وفاته.

حرمانه من البطولة المطلقة بسبب قبلة

كان توفيق الدقن قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح نجماً مطلقاً، وذلك بعد أن اختاره المخرج عز الدين ذو الفقار لتجسيد دور البطولة في فيلم «الرجل الثاني»، إلا أن صباح رفضت الوقوف أمام توفيق الدقن، معللة أنها لا تستطيع تقبيل الدقن في أحد المشاهد، وطلبت أن يكون البطل أمامها رشدي أباظة، الذي كانت تربطها به قصة حب في ذلك الوقت، فأطيح بتوفيق الدقن وجسد أباظة الدور، حيث توجه الدقن فى اليوم التالى للتصوير متحمسَا، لكنه فوجىء بأن المخرج يعرض دورا آخر عليه؛ ما أصابه بصدمة شديدة، ورفض الدور الجديد وعاد إلى منزله حزينا، وكان الدور سبباً في أن يصبح رشدي أباظة أحد أهم نجوم السينما بعدها.

وجلس توفيق الدقن فى منزله بعد هذه الأزمة فترة كبيرة، ودخل فى حالة اكتئاب شديدة، وأصيب بمرض «السكر» بسبب الحزن والقهر الذى كان يشعر بهما، وعلم رشدي بحقيقة الأمر قبل التصوير وذهب إلى الدقن وأصر على التنازل عن الفيلم، إلا أن الأخير رفض ذلك بشدة وتمنى له النجاح، فما كان من رشدي إلا إخراج العربون من جيبه وأعطاه لتوفيق الدقن، الذي رفض بشدة، فما كان من رشدي إلا القسم بانتهاء الصداقة بينهما إن لم يأخذ العربون.

وفاة والدته حزنا عليه توفيق الدقن قبلة البطولة المطلقة يا آه يا آه أحلى من الشرف مفيش الزمالك شرير السينما رشدي أباظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

يصل إلى 10 درجات .. الأرصاد: انخفاض كبير في الحرارة ليلا

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

ترشيحاتنا

أوروبا تعاني.. التضخم في ألمانيا يصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981

مسئولية كبيرة.. مؤلف موسيقى الاختيار 3: المخرج لما كلمني اترعبت

حكم صيام الست من شوال ولماذا كرهها بعض علماء الحنفية؟ قولان للعلماء

فضائل صوم شوال .. 10 جوائز ومنح للصائمين تعرف عليها

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته التشيلية عددا من القضايا المشتركة

سيناتور ديمقراطي سابق: بايدن رئيس صوري ومجرد واجهة لـ أوباما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ