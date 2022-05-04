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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيش المقطع والعصيدة أفكار مختلفة في احتفالات بدو مطروح بعيد الفطر

عيش مقطع فى مطروح
عيش مقطع فى مطروح

العيش المقطع والعصيدة أسماء أكلات لا يعرفها الكثيرون بمصر، ولكنها تعد الطبق الرئيسي عند أهالي مطروح خلال إفطار أيام عيد الفطر المبارك.

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فسيدات المجتمع البدوي تبدأ في تجهيز واعداد العيش المقطع قبل انتهاء شهر رمضان ليكون إفطار أيام عيد الفطر خاصة وأنه يكون خفيف على المعدة.


تقول تهاني حمد من أهالي مطروح إن العيش المقطع البدوي، يعد الوجبة الرئيسية لإفطار غالبية البدو، خلال أيام عيد الفطر المبارك ويتكون من دقيق معجون بماء وملح ثم يقطع ويفرد ويطبق ويوضع بين كل طبقة والأخرى كثير من الدقيق، ثم يقطع بالسكين،. ويتم تنشيفه داخل الفرن .
وأضافت أنه  يتم طهيه على النار مخلوطا باللبن، صباح يوم عيد الفطر  ويقدم معه  العسل الأسود والسمن.

وأشارت   انا البعض   يميل   الى عمل العصيدة أيضا في الفطار حيث يتم  طهي العصيدة، ثم توضع في  إناء معدني أو خشبي مفلطح، وعند التقديم يضاف إليها  "الرُّب والسمن البلدي  و المكسرات المتنوعة التي ترش فوقها ويتم تقديمها ساخنة.

 

وأشارت إلى أن أهالي مطروح  يفضلون في طعام الغذاء تناول اللحم الضاني والأرز بأنواعها المختلفة خاصة الأرز الأحمر والشوربة المغربي.


ويؤكد حمد  فرج من أهالي مطروح، أن عادات البدو اجتماع العائلة بأكملها ويتناولون طعام الإفطار والغذاء سويا عند كبير العائلة، ويقومون بتهنئة بعضهم البعض بالعيد.

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