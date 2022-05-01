تعرف على برنامج مطروح الترفيهي خلال عيد الفطر

تنظم محافظة مطروح عددا من الفعاليات خلال عيد الفطر المبارك.. ومنها بحديقة كليوباترا العامة مع تنظيم برنامج الفعاليات على مدار ثلاثة أيام العيد وذلك على فترتين الاولي الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا .

ويشمل البرنامج الترفيهي استعراض الحصان و التنورة واستعراض اطول رجل في العالم ومسابقات اطفال ومسرح العرائس والارجوز واستعراض حسنين ومحمدين والانيميشن للاطفال والمسكات كرتونية ومسك مستورد الباندا .

بينما تشمل الفترة المسائية من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 10 مساء فقرات فنية للمطربة المطربة بسمة فقرة التنورة المضيئة الفاى رشو و شمشون والقوة الخارقة والدودة الشقية

بينما يشمل برنامج ثانى ايام العيد بحديقة كليوباترا العامة ورشة فنية للاطفال مقدمة من قصر ثقافة مطروح و العاب ترفيهية تابعة الشباب والرياضة ومبارة كرة قدم بالملعب الخماسى بالحديقة ومسابقة سباحة وحفل فنى مقدم من قصر ثقافة مطروح .

ويشمل برنامج ثالث ايام العيد بحديقة كليوباترا العامة ورشة فنية للاطفال مقدمة من قصر ثقافة مطروح مبارة كرة قدم بالملعب الخماسى بالحديقة

حفل عرض فنى مقدم من قصر ثقافة مطروح .