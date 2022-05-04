خالد النبوي: مسلسل راجعين ياهوى مخاطرة محسوبة بالإحساس

كشف الفنان خالد النبوي سر إفيه " مساء الهنا من بليغ ابو الهنا " الذي اصبح عالقاً في أذهان وألسنة الشارع المصري في مسلسل راجعين ياهوى قائلاً : " من كتر البحث طلعت لوحدها واصبحت شخصية بليغ هي النجم وليس خالد النبوي، هي مش موجودة في " إسكربت " كنت داخل على ناس وقلتلهم مساء الهنا من بليغ أبو الهنا " .



تابع في لقاء " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:رداً على سؤالها أنت الي كتبتها ؟ ليرد : مش كتبتها هي طلعت فجأة وبعدين جاء دور محمد سليمان السيناريست ليحب الجملة وده النجاح ".



وحول وجود نوع من الكوميديا في العمل أثناء المواقف في العمل الدرامي قال : " مش بعمل كوميدي وده نادر ولكن الكوميديا موجودة في الروح المصرية عامة ".



وردا على سؤال الحديدي هل أنت دمك خفيف في الحقيقة ؟ ليرد : ماعرفش بس أنا بحب الدم الخفيف وقعدات الناس الي دمها خفيف وبليغ طول الوقت دمه خفيف لكن أنا مش طول الوقت دم خفيف ".



وأوضح أنه ضنن زهده وإيمانه بالقدر هناك أشياء كثيرة يقدم عليها قد تصنف أنها نوعاً من المخاطرة قائلاً : أنا مؤؤن أن كل شيء هيشمي زي ماربنا عاوز ".



وقاطعته الحديدي متسائلة : هل مسلسل راجعين ياهوى مخاطرة ؟ ليرد : مخاطرة محسوبة بالاحساس والرغبة في أن الفن هو من يقود وليس أي امر أخر لكن الخيال في النهاية عند الفنان .