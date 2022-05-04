بينهم أخوة.. مصرع 7 أشخاص في حادث مروع بالسعودية

لقي 7 أشخاص مصرعهم في السعودية، وأصيب شخص آخر إثر تصادم مركبتين بطريق المجنة قرب محافظة صامطة جنوب جازان، في ثاني أيام عيد الفطر.

وباشرت فرق الجهات المختصة الحادث حيث تم نقل المتوفين والمصابين، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور جازان باشر حادث تصادم مركبتين بمحافظة الطول، نتج عنه مصرع سبعة شبان.

وقالت السلطات السعودية إنه يجري استكمال إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ اللازم.

وذكر شهود عيان أن المتوفين في الحادث 7 شباب بينهم إخوة وأقارب، فيما أصيب شاب إصابات بليغة ونقل للعناية المركزة، وأدى الحادث إلى احتراق إحدى المركبتين.