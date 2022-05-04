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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة أم وبناتها الأربعة بتسمم غذائي في سوهاج

صدى البلد

أصيبت أم في نهاية العقد الرابع من العُمر، ونجلاتها الأربعة، بحالة اعياء وقئ مُستمر؛ إثر إصابتهن بتسمم غذائي، عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، بالمنزل دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من أم ونجلاتها الأربعة إلى المستشفى المركزي، مصابات بقئ مستمر، إدعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسدة، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:"نشوي ح ع- 37 سنة- ربة منزل، ونجلاتها شيماء ح م- 13 سنة- طالبه، وفرحه ح م- 11 سنة- طالبة، ندي ح م- 8 سنوات، ومريم ح م- 3 سنوات- ويقيمون دائرة المركز"،  يعانون من إعياء وقئ، وتم حجزهم بالمستشفى.

وبسؤال رب الأسرة المدعو (حسام الدين م ع- 48 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، قرر حدوث إصابتهن عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

 حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تسمم سوهاج طما

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