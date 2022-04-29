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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عروس في الجنة..وفاة "ولاء" بحالة تسمم قبل أيام من زفافها بـ قنا

صدى البلد

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، داخل مستشفى الوقف المركزى، متأثرة بحالة تسمم أصابتها بعد تناول وجبة غذائية خلال الإفطار بمركز الوقف شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة الوقف ، يفيد مصرع ولاء. ٢٠ عاماً، داخل المستشفى.

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و أكد مصدر مقرب من الفتاة، أنها أصيبت بحالة تسمم عقب تناولها وجبة غذائية خلال الإفطار، استدعى نقلها إلى المستشفى، ولفظت أنفاسها  فور دخولها المستشفى.

وأضاف المصدر، أن الفتاة كانت تستعد وتجهز لحفل زفافها الذى كان مقرراً له بعد عيد الفطر مباشرة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا الوقف فتاة تسمم وجبة غذائية مستشفي

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