روسيا تتهم أوكرانيا باحتجاز 90 أجنبيا كرهائن

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن المتطرفين الأوكرانيين ما زالوا يحتجزون 90 أجنبيا كرهائن.

وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "لا يزال القوميون المتطرفون الأوكرانيون يحتجزون 90 مواطنا أجنبيا من خمس دول كرهائن كدروع بشرية".

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

