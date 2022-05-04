بايدن يطالب الكونجرس بسرعة إقرار تمويل إضافي لدعم أوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته موقعا لإنتاج صواريخ جافلين المضادة للدروع، الكونجرس بأن يقر "بسرعة" تمويلاً إضافياً بقيمة 33 مليار دولار بهدف زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي.

وقال بايدن من تروي بولاية ألاباما، حيث زار مصنعاً للوكهيد مارتن "نحن بحاجة إلى المزيد من الأموال لضمان استمرار الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة وتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا".

وناشد الرئيس الأمريكي المشرعين الموافقة على هذه الحزمة الإضافية البالغة فيمتها 33 مليار دولار، قائلا "أطلب من الكونجرس التصويت بسرعة على هذا التمويل".

وقال بايدن مخاطبا عمال المصنع إن "هذه الأسلحة التي لمستها أيديكم، ستصبح بين أيدي الأبطال الأوكرانيين وستحدث فرقاً. هذا شيء يمكنكم ويجب أن تفتخروا به كل يوم".

وتابع "أنتم تسمحون للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم، ولكي أكون صريحاً، إنها تُحول الجيش الروسي في مناسبات كثيرة إلى أضحوكة".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "هذه المعركة لن تكون زهيدة الثمن، لكن الرضوخ للعدوان سيكون أكثر كلفة".

وأضاف بايدن خلال حديثه "بنينا الأسلحة والمعدات التي ساعدت في الدفاع عن السيادة والحرية في أوروبا قبل سنوات.. وهذا يحدث مجدداً اليوم".