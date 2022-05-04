هبوط أسعار النفط 2%.. وعقود خام تكساس تغلق على 102.41 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الثلاثاء إذ غطت مخاوف الطلب الناتجة عن إغلاقات في الصين لاحتواء كورونا على احتمال حظر أوروبي على الخام الروسي.

وتجري بكين حملة اختبارات للسكان لتفادي إغلاق على غرار ما شهدته مدينة شنغهاي على مدار الشهر المنصرم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.4%، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام تكساس 2.6%، إلى 102.41 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، المحلل في Price Future Group، إن تحركات الأسعار من المرجح أن تبقى متقلبة بينما يدرس المستثمرون تأثير الإغلاقات في الصين مقابل عقوبات نفطية يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا وقبيل اجتماع الفدرالي يوم الأربعاء.

من جهة أخرى، قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 8% أثناء التعاملات الثلاثاء، لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عامًا الذي بلغته الشهر الماضي، بفعل احتمالات لزيادة في الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال في حين تلقي توقعات بأحوال جوية أدفأ من المعتاد بظلالها على الطلب المحلي.