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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل وإصابة زوجته وسائقهما في انقلاب سيارة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل في بداية العقد السابع من العُمر، مصرعه، وأصيب 2 آخرين؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج؛ نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (حسني أ أ- 40 سنة- سائق- ويقيم دائرة بندر المنشاة)، اختلت عجلة القيادة بيده؛ نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن ذلك وفاة المدعو (هاني أ أ- 62 سنة- عامل- ويقيم بندر جرجا)، وإصابة كل من:"قائد السيارة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجة المتوفي المدعوة لواحظ ع أ- 61 سنة- ربة منزل- وتقيم بندر جرجا"، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، من مستقلي السيارة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج انقلاب ملاكى سيارة الصحراوي

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