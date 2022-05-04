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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانوا بيستعدوا لحصاد القمح.. تفاصيل مصرع 4 فتيات غرقًا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي أربع فتيات مصرعهن غرقًا، بترعة الفاروقية بقرية العيساوية بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج؛ أثناء غسلهن أجوله بلاستيكية فارغة استعدادًا لموسم حصاد القمح، على حافة الترعة، وانزلقت قدمي الأولى وسقطت بالترعة وحال محاولتهن أنقاذها سقطوا بالتتابع؛ ولعدم إجادتهن السباحة، لفظوا انفاسهن الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق أربع فتيات بترعة الفاروقية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المدعو (بخيت ز خ- 74 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، قرر بأنه أثناء غسل حفيداته الاربعة:"إستير ع ب- 11 سنة- تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي، وندى ن ب- 11 سنة- تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي، نانسي ع ب- 11 سنة- تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي".

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انتشال جثث 3 فتيات من ترعة الفاروقية بسوهاج

و"مارينا أ ب- 11 سنة- تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي- ويقيمون دائرة المركز"، أجوله بلاستيكية فارغة استعدادًا لموسم حصاد القمح، على حافة الترعة، انزلقت قدمي الأولى وسقطت بالترعة وحال محاولتهن أنقاذها سقطوا بالتتابع؛ ما أدى لغرقهن، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم الدفع بأربعة أطقم من قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من أنتشال جثامين الأولي والثالثة والرابعة، وتم نقلهن لمشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، اسفكسيا الغرق، ولاتوجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال جثة الثانية.

سوهاج غرق فتيات غسل الفاروقية

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