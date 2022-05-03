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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثث 3 فتيات من ترعة الفاروقية بسوهاج

صدى البلد

تمكنت وحدة الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، من انتشال جثث 3 فتيات، لقين مصرعهن غرقًا، أثناء قيامهن بغسل الملابس، داخل ترعة الفاروقية بقرية العيساوية شرق، بدائرة مركز أخميم، شرقي محافظة سوهاج، وتصاحبهم أخرى ولم يتم العثور على جثمان الفتاة الرابعة حتى الآن.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي إلى خط النجدة، مفاده غرق 4 فتيات أثناء غسلهن الملابس بترعة الفاروقية دائرة المركز.

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وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال 3 جثث، وتم نقلهن إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وما زال البحث عن جثمان الفتاة الرابعة مستمرًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، مع استمرار البحث عن جثمان الفتاة الرابعة.

سوهاج الإنقاذ النهرى جثث الملابس العيساوية

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