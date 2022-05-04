عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق منزل بمنفلوط بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في اندلاع حريق داخل منزل سكني بمركز ومدينة منفلوط بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

مصرع عامل وإصابة زوجته وسائقهما في انقلاب سيارة بسوهاج

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بالأسلحة النارية بأسيوط


تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل ملك "شعبان.ر" بدائرة مركز ومدينة منفلوط ووقوع مصابين.
على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق داخل المنزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز؛ وأسفر الحريق عن إصابة "شعبان.ر.س" ٦٥ عاما، و"رجب. ش.ر" ٤٠ عاما، و"زينب.ح.ع" ٥٠ عاما، و"ولاء.ب.ش" ١٦عاما، و"يوسف.ب.ش"  ٨ سنوات.


تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

أسيوط اخبار اسيوط حوادث اسيوط اندلاع حريق بأسيوط انفجار أسطوانة بوتاجاز اصابة 5 أشخاص امن اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

اعتداء مروع.. أسد ضخم يجر حارس حديقة الحيوان بفكيه

موضوعات متعلقة

إخماد نيران حريق 4 سيارات بطريق السنطة - طنطا

للمرة الثانية خلال 4 شهور.. حريق هائل في شونة قش أرز بالدقهلية

ترشيحاتنا

ممشى أهل مصر.. حكاية المتنزه الأكثر جذبًا للمواطنين في العيد

صراع الأثرياء.. القيمة التسويقية لريال مدريد ومانشستر سيتي قبل موقعة دوري الأبطال

غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة مقدمو خدمة الاتصالات لشروط الترخيص

في يوم المرور العالمي.. لغز حوادث الطرق بين السرعة والانشغال

روسيا: سنتعامل مع أي وسيلة نقل لـ الناتو في أوكرانيا كهدف عسكري

5 دول تستحوذ على صادارت مصر من المواد العازلة بقيمة 3.286 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ