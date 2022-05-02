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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بالأسلحة النارية بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي  شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، في مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية الواسطى بمركز الفتح وواقعة أخرى في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خصومات قديمة بمركز البداري.

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تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ومصرع شخص وإصابة آخرين.


انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالمعاينة الأولية تبين مقتل "محمود. ع.م.ع" ٣٠ عاما، وإصابة "محمود.ع.م"، إثر مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة قرية الواسطى مركز الفتح.


كما أصيب "محمد.ا.ا"  ٢٨ عاما، و"محمود.ح.ع" نتيجة طلق ناري طائش بشارع بأحد شوارع مركز البداري إثر مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء عمومة بسبب خصومات قديمة، تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة.


تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى البداري المركزي وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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