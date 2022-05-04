نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مستشفى الداخلة العام وتطمئن على المرضى.. صور

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مستشفى الداخلة العام وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى وتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، يرافقها الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور عبد الله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة والدكتور محمد رشاد مدير المستشفى.

حيثُ اطمأنت على الحالة الصحية للمرضى ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، و تفقدت أقسام الرعاية الصحية وحضانات الأطفال، وشددت على الانضباط الإداري و تدبير أجهزة بصمة لتسجيل الحضور والانصراف بالمستشفى.

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وعلى صعيدٍ آخر، تابعت نائب المحافظ منظومة العمل بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمركز ومتابعة أعمال توريد محصول القمح بالمركز وحصر ومسح المخالفات وحالات التعدي على أراضي الدولة والتعامل معها بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، موجهة بالتنسيق الدائم مع الغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة والتعامل مع أى طوارئ وتلقى البلاغات من المواطنين خاصة خلال أيام العيد.