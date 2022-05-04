محافظ الإسكندرية يتفقد صوامع القمح بالثغر

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يرافقه المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة وقيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية جولات تفقدية لبعض صوامع تخزين الأقماح مع بداية موسم توريد القمح.

وبدأت الجولات بزيارة صوامع السلام، والتي تبلغ سعتها ٢٠٠٠٠ طن تقريبا، وكذلك بناكر السلام، وتبلغ سعتها ٤٥٠٠٠ طن تقريبا.

واختتمت الجولات بزيارة تفقدية لصومعة المتحدة التى تستعد بسعة ٣٠٠٠٠ طن تقريبا هذا العام، وبنكر شمال القاهرة الذى يستعد بسعة تخزينية لاستقبال ١٥٥٠٠ طن اقماح تقريبا وبنكر جنوب القاهرة الذى يستعد لاستقبال سعات تخزينية ١٢٥٠٠ طن تقريبا هذا العام.

و قد تفقد الشريف لجان استلام الأقماح المحلية والتى تتكون من عضو من التموين رئيسا اللجنة وعضو من الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية.

واستمع محافظ الإسكندرية إلى شرح تفصيلى لمراحل استلام الأقماح منذ ورودها إلى الصوامع ووزنها وفرزها وتقريطها واستلامها للتخزين واستمع إلى ميكانيكية عمل الصوامع فى غرفة الكنترول للصومعة فى شرح مفصل من رئيس قطاع الشركة العامة الصوامع و التخزين.

و فى نهاية الجولات، صرح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمركز اعلام المديرية أن موسم استقبال الأقماح المحلية هذا العام متوقع بأن يكون متميز و غير عادى حيث إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلع ٧٣٠٠٠ فدان تقريبا و سيتم توريد ١٢ إردباً من القمح عن كل فدان منزرع طبقا لضوابط هذا العام حيث من المستهدف توريد ١٣٠٠٠٠ طن قمح تقريبا هذا العام.

