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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد . جولة من داخل حديقة الحيوان في ثالث أيام العيد

حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة

تعتبر حديقة الحيوان بالجيزة، أحد أهم المقاصد التي يحرص المواطنون على الذهاب إليها في عيد الفطر المبارك، والاستمتاع رفقة العائلة بمشاهدة الحيوانات المختلفة.

وفي جولة من داخل حديقة الحيوان، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر إقبال الزوار على مشاهدة الحيوانات التي من أبرزها: الزرافة الأفريقية، والأسد، وكود أكبر، والغزلان وغيرها.

ومن أهم الحيوانات وأشهرهم داخل حديقة الحيوان، الأسد حيث يعد بيته الأكثر شهرة واقبالاً للجمهور، ويعتبر النوع الإفريقي من أجمل الأنواع وتتراوح فترة حمله بين ١١٠ إلي ١٥٠ يوم، ويتغذى على اللحوم.

وتعتبر الزرافة من أهم الحيوانات التي يحرص الزوار على زيارتها، والتقاط الصور التذكارية معها، خاصةً بعد طول الغياب الذي افتقدها به زوار الحديقة لوجودها.

كما توافد عدد كبير من الزوار لمشاهدة الغزلان وحيوان جود أكبر الذي يجمع في صفاته الشكلية بين الجمل والغزال، ويتغذى على الأعشاب، ووزنه يصل إلي ٢١٠ كيلو جرام.

وشهدت الحديقة إقبالاً كبيراً لليوم الثالث على التوالي، وحرصت الأسر على اصطحاب أطفالها والاستمتاع بمسمات الربيع، وتناول المأكولات الخفيفة، والتقاط صوراً تذكارية تبقى ذكراها محفورة في الأذهان.

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