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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ريما مصطفى: نفسي أشتغل مع تامر وأكرم حسني

صدى البلد

أعربت الطفلة ريما مصطفى، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «الكبير أوي 6» للفنان أحمد مكي الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، موضحةً: «أنا مش كده في الحقيقة، بس أعمل ايه؟! الدور كده». 


وأضافت ريما مصطفى ، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن أحمد الجندي مخرج المسلسل هو من رشحها للمشاركة في المسلسل: «كنت مبسوطة جدا إن اشتغلت مع أحمد مكي .. كنت احفظ المشهد وبشوفه هيتعمل بأي طريقة وأعمله».

وتابعت: «أبطال المسلسل كانوا بيهزروا معي في الكواليس، وأصحابي وبابا وماما كانوا مبسوطين مني، وأصحابي قعدوا يقولوا لي مبروك وصفقوا لي وكلموني»، مشيرةً إلى أنّ والدها ممثل مسرحي رائع، وعندما تشاهده كانت تحاول تقليده وعندها اكتشف موهبتها. 


وأوضحت: «المخرج تامر محسن طلبني في حاجة وعملتها وقال لماما إني لازم أمثل، وفي كواليس المسلسل لما كنت بخلص تصوير، كنت بروح أقعد جنب ماما». 


وحول سخريتها المستمرة من العترة في المسلسل، وتسببها في بكائه، علقت ممازحة: «أنا مش كده خالص»، مشيرةً إلى أنها تتمنى أن تستمر في التمثيل، لكنها ستتخذ القرار النهائي عندما ولن تحسم هذا القرار في هذه المرحلة السنية المبكرة من عمرها. 


وأشارت إلى أنها تتمنى أن تتعاون مع عدد من الفنانين، على رأسهم المطرب تامر حسني والفنان أكرم حسني: «كنت هشتغل مع أكرم حسني بس محصلش نصيب».
 

ريما مصطفى مسلسل الكبير أوي 6 احمد مكي تامر حسني اكرم حسني اخبار التوك شو

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