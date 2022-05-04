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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: إجراء امتحانات التيرم الثاني بنظام البابل شيت في بعض الكليات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تستعد الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مُشددة،  وذلك بعد أن أجريت امتحانات الميدتيرم بشكل منتظم خلال شهر رمضان بينما يتم الإعلان عن جداول الامتحانات بعد عيد الفطر.


وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون بنظام البابل شيت  في عدد من الكليات وليس كلها، بينما يكون الاختبار إلكتروني في كليات القطاع الطبي فقط حتى الآن.

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وأشار المصدر لصدى البلد إلى أن الامتحانات المقبلة في بعض الكليات ستكون ورقية بينما سيتم عقد الامتحانات إلكترونياً في جميع الكليات بدءا من العام الدراسي المقبل ، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.

 

وقد بدأ العام الدراسي 9 أكتوبر القادم، واستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدأت يوم السبت الموافق 15 يناير، وانتهت في 3 فبراير 2022، وبدأت إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وانتهت الخميس 17 فبراير 2022، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، ويستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

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