في ثالث أيام العيد.. مياه القناة: إصلاح الأعطال المفاجئة ومتابعة مستمرة للمحطات

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أن الشركة قامت بإصلاح عدد من الأعطال والكسور المفاجئة، في محافظات القناة الثلاث "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمحطات مياه الشرب، والصرف الصحي، وذلك طبقا لخطة الشركة الموضوعة.

رئيس مياه القناة يشدد على التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات



وأشار رئيس مياه القناة، إلى استمرار حالة الطوارئ لمتابعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم محافظات القناة والتي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع المرور المستمر لرؤساء القطاعات والمناطق علي تلك المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، لافتا إلى استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة.

رئيس مياه القناة يشدد على التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات



وتابع اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار لـ 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

رئيس مياه القناة يشدد على التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات



وشدد رئيس مياه القناة على التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، مضيفا أن المتابعة مستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق غرفة طوارئ، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار منع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة إلى متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

رئيس مياه القناة يشدد على التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن خطة الطوارئ تشمل متابعة رؤساء قطاعات والمناطق والتشغيل والصيانة أى أعطال مفاجئة قد تحدث خلال اجازة عيد الفطر، وذلك بالتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، بالإضافة الي المتابعة المباشرة والمستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من انها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.