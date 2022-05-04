عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دمى وعرائس مرعبة تغطي شاطئ الساحل بالمكسيك منذ سنوات

دمى
دمى

في ظاهرة متكررة وغريبة من نوعها، غطت الدمى المخيفة لسنوات أحد الشواطئ على ساحل خليج المكسيك بولاية تكساس الأمريكية.

 

وقد رصد الباحثون في جامعة تكساس الأمريكية الدمى والعرائس البلاستيكية الغامضة أثناء إجراء مسوحاتهم المنتظمة على امتداد 40 ميلاً من الشاطئ الممتد من جزيرة بادري الشمالية إلى جزيرة ماتاجوردا .

 

يؤكد الباحثون من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس أن الأمواج كانت تلقي بالدمى المكسوة بالرنقيل على امتداد الشاطئ لسنوات، ولا أحد يعرف مصدرها أو السبب في وجودها.

 

يوضح «جيس تونيل» مدير المحمية لوسائل الإعلام الأمريكية أنه وزملاؤه جمعوا 30 دمية من على الشاطئ، ولا يزال سبب وجودها مجهولًا.

 

يمكن للباحثين اكتشاف الإبداعات البلاستيكية أثناء إجراء مسوحاتهم المنتظمة على امتداد 40 ميلاً من الشاطئ الذي يمتد من جزيرة بادري الشمالية إلى جزيرة ماتاجوردا.

 

يعمل فريق الباحثين Mission Aransas Reserve على أكثر من مجرد العثور على الدمى، حيث يقومون بمسح الساحل بحثًا عن السلاحف البحرية والثدييات وأنواع الطيور المهددة بالانقراض، حين عثروا على أحدث اكتشاف للدمى في 25 أبريل الماضي.

تكساس الأمريكية منوعات دمي عرائس اخبار المنوعات أخبار الترفيه الباحثين المكسيك جامعة تكساس الأمريكية وسائل الإعلام الأمريكية السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض ولاية تكساس الأمريكية غرائب غامض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

لو فيجارو: الوضع في أوكرانيا أضر بـ هيمنة الدولار الأمريكي على العالم

أمطار خفيفة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا والجميع سيشعر بالبرودة

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

ضابط أمريكي يقتل طفلًا صغيرًا متعمدًا وعقوبة صارمة بانتظاره

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

أثناء تتبعهم للإعصار.. 3 شباب أمريكان يلقون حتفهم بطريقة مأساوية

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع مع رفع وشيك للفائدة الأمريكية وزيادة العائد على سندات الخزانة

بلومبرج : الاتحاد الأوروبي يقترح حظر نقل النفط والمنتجات الروسية عالميًا

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها.. إيلون ماسك يكشف مفاجأة لمستخدمي "تويتر"

سطوع فائق| اقتران القمر مع النجم بولوكس .. بعد غدٍ

المجر ترفض اقتراح أوروبا حول حظر النفط الروسي

Gazprom : قفزة في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمى وعرائس مرعبة تغطي شاطئ الساحل بالمكسيك منذ سنوات

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

فيديو

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ