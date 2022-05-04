اضطرابات اقتصادية خطيرة.. بريطانيا تستعد لرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

توقعت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، بأن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي غدا الخميس، وسط مخاوف من تزايد الاضطرابات الاقتصادية.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإنه قد بلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 7٪ في مارس حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع.

في غضون ذلك، تراجعت ثقة المستهلك وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفرض البنك زيادته الثالثة على التوالي في اجتماعه في مارس، ليرتفع سعر الفائدة إلى 0.75٪، ويتوقع السوق زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى 1٪ عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

مثل العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، يواجه البنك مهمة صعبة في كبح جماح التضخم دون وقف النمو.

وأشار محافظ بنك انجلترا، أندرو بايلي، مؤخرًا إلى أن البنك يسير في “مسار ضيق” بين النمو والتضخم، وأشار ضمنيًا إلى أن البنك قد يتطلع إلى اتباع نهج أكثر تدريجيًا للتشديد، بدلاً من اتباع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع 50 نقطة أساس.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في فبراير أن يصل التضخم إلى ذروته عند 7.25٪ في أبريل، لكن الاقتصاديين يتوقعون الآن أن يتجاوز ذلك ويظل مرتفعًا لفترة أطول في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع اللاحق في أسعار السلع الأساسية.