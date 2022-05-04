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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي البحريني يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

المركزي البحريني
المركزي البحريني

قرر مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪.

وكان قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة.

وفي وقت سابق، صعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جهوده لسحب التحفيز غير المسبوق الذي أغدقه على الاقتصاد الأمريكي بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا في قلب الاقتصادات العالمية قبل عامين.

ويستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية والموافقة على خطط للبدء في تقليص محفظة أصولهم البالغة 9 تريليون دولار.

وتأتي هذه التحركات كجزء من جهد مزدوج لإبطاء التضخم وتخفيف ضغوط الأسعار التي بلغت أعلى مستوى لها في أربعة عقود.

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