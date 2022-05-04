أستاذ تمويل يكشف أسباب التضخم العالمي الآن

قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن الأزمة التضخمية التي تحدث في العالم الآن لها 4 أسباب لا تخرج عنهم.

وأضاف "باغة" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن السبب الاول هي تسارع الطلب على السلع دون أن يكون موازي لتسارع فى العرض خاصة بعد فترة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تكالبا في الاسواق على السلع والخدمات دون ان يكون هناك عرض كافي من السلع.

وتابع استاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس أن السبب الثاني هو وجود الأزمات اللوجيستية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا والأزمات السياسية العالمية والنزاعات حول العالم.

أزمة انتشار فيروس كورونا

وأوضح الدكتور محمد باغة أن السبب الثالث هو السياسات النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية حول العالم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا

أدت إلى حدوث موجات عالية جدا من التضخم نتيجة التوسع في طباعة النقود من ناحية والتوسع في سياسات التحفيز التي كانت موجودة في هذه الفترة من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن السبب الرابع هو ارتفاع أسعار الطاقة والبترول بعد حدوث الازمة الروسية الاوكرانية وهذا ما أدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في أوروبا.

