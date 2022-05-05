أخبار التوك شو.. جمال سليمان: طريقة تجسيد ياسر جلال لشخصية الرئيس مذهلة.. وليلى عز العرب: لو مكنتش صبي عمرك ما تبقى معلم.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم قدر كبير من القراء .. ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

أمطار خفيفة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا والجميع سيشعر بالبرودة





قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ثالث ايام العيد يشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، على جميع المحافظات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة تسجل اليوم 29 درجة بانخفاض ثلاث درجات عن أمس الثلاثاء.

الاختيار 3 .. جمال سليمان: طريقة تجسيد ياسر جلال لشخصية الرئيس مذهلة





رد الفنان جمال سليمان، على سؤال :" الجميع يريد أن يعلم كواليس أول مشهد مع الفنان ياسر جلال بـ مسلسل الاختيار 3".



وقال خلال حواره على قناة تن، إن أول شئ كان يشاهده صور لـ ياسر، وهو يقوم بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطريقة الحديث، مؤكدًا :" شوفت كل ده قبل التصوير و كانت تلك الأشياء مذهلة بالنسبة لي، و التمثيل مع ياسر كان أكثر من رائع".



ولفت إلى أن ياسر قام بدور عظيم، واستطاع أن يخرج طبقة صوت، مميزة، وأكد أن الوطن العربي، لديه مجموعة كبيرة من النجوم المميزين.

ليلى عز العرب : "لو مكنتش صبي عمرك ما تبقى معلم" ..فيديو

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها لم تدخل معهد الفنون المسرحية، وذلك لرفض والدها.

مؤكدة :"جيل والدى بالكامل رفضوا دخول أبنائهم مجال الفن، وذلك لصعوبة العمل".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن والدها من مؤسسى التليفزيون المصري، وكان له أعمال كثيرة.



مشكلات في الكلى .. رحمة أحمد تتعرض لـ وعكة صحية |فيديو





كشفت الفنانة رحمة أحمد "مربوحة " عن تعرضها لوعكة صحية في أعقاب الانتهاء من تصوير مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس وهو ما سبب تغيبها عن حلقة اليوم ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي المذاعة على قناة أون.

وقالت: " تعرضت لوعكة صحية وأنا أصلاً كان عندي المرارة وكان المفروض أعمل العملية وعندي حصوات على المرارة والمفروض أعمل شوية تحاليل قبل ما اعملها بالاضافة لبعض المشكلات في الكلى".

وحول ردة الأفعال على شخصية مربوحة قالت " أنا من النوع الذي لا يتوقع لكني تفاجأت بما حدث لان شخصيتي بطبيعتها ممكن تبقى قلقانة شوية قبل الددور لكن بعمل الي عليا وبسيب الباقي على ربنا ".



تضخم عالمي كبير.. أستاذ اقتصاد: زيادة أسعار المنتجات في إنجلترا وصلت لـ 45%





قال الدكتور محسن السلاموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن هناك تضخم كبير في السوق الانجليزي بسبب أن الحكومة الانجليزية منتمية للحكومة الاوكرانية وتساندها بكل قوة عن طريق أسلحة وأموال نقدية.

وأضاف "السلاموني" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن أسعار الطاقة والبترول والغاز في انجلترا ارتفعت بنسبة 30 % اليوم وهذا يعتبر مقياس عالي وخطير.

إنجلترا دولة مصنعة وارتفاع سعر البترول بهذا الشكل سوف يؤثر على أشياء كثيرة



محلل اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط سببه الإغلاقات بالصين والانكماش التصنيعي |فيديو





قال عاصم منصور المحلل الاقتصادي، إن التحركات التي شاهدناها في الفترة الأخيرة من ارتفاعات قوية في أسعار النفط ووصول برميل البترول لـ 130 دولار بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن ثم حدث استقرار في أسعار البترول وهدوئها إلى حد ما، سببه عدة عوامل منها الحرب الروسية الأوكرانية والاغلاقات التي قامت بها الصين في الفترة الأخيرة.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن دولة الصين هي من أكبر الدول المستوردة للنفط في العالم، موضحا أن هناك انكماشا في القطاع التصنيعي في الفترة الأخيرة بسبب كورونا.

لميس سلامة تروي لحظات الحريق الذي تعرضت له اليوم بالإسماعيلية





كشفت الإعلامية لميس سلامة تفاصيل تعرض منزل أسرتها بالإسماعيلية للحريق، وتدخل رجال الحماية المدنية لإنقاذ المبنى والمواطنين.

وقالت لميس فى فيديو عرض على قناة تن :" الجميع كان نائما، وفى لحظة تم شم رائحة دخان وبعد ذلك خرجت هى ونجلتها، ووالدتها من المنزل، وتم الاتصال برجال الحماية المدنية التى تدخلت وتمت السيطرة على كل شيء".



أستاذ تمويل يكشف أسباب التضخم العالمي الآن





قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن الأزمة التضخمية التي تحدث في العالم الآن لها 4 أسباب لا تخرج عنهم.

وأضاف "باغة" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن السبب الاول هي تسارع الطلب على السلع دون أن يكون موازي لتسارع فى العرض خاصة بعد فترة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تكالبا في الاسواق على السلع والخدمات دون ان يكون هناك عرض كافي من السلع.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس أن السبب الثاني هو وجود الأزمات اللوجيستية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا والأزمات السياسية العالمية والنزاعات حول العالم.