إصابة 3 أشخاص بينهم طفل عقرهم كلب ضال في بني سويف

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، مساء أمس بعد أن عقرهم كلب ضال بمدينة اهناسيا المدينة غرب بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي 3 أشخاص بينهم طفل وهم "ح. خ. ع" 23 سنة، و"ف. ص. ع"65 سنة، و"أ. إ. س" 8 سنوات وجميعهم مقيمون بمدينة اهناسيا المدينة وتم تحويلهم من مستشفى اهناسيا التخصصي.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وحقنهم بالمصل المضاد تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وفى سياق آخر، أصيب 4 أشخاص، الأربعاء، في حادث تصادم "توكتوك" مع دراجة بخارية بمدخل قرية الدوية بمركز بنى سويف ونقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بمدخل قرية الدوية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم " أ. ن. ع" 37 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالقدم اليسرى وسحجات وخدوش بالوجه، و"م. م. م" 45 سنة، مصابًا بجرح قطعى بالرأس طوله حوالى 1 سم وآخر حوالي 4 سم، وجرح قطعى بالكوع الأيمن حوالى 5 سم، وجرح قطعى بالكوع الأيسر حوالى 2 سم، وكدمات بالظهر، و"ق. ز. م"58 سنة، مصابًا بكدمات بالصدر والظهر والكتف اليمنى وخدوش وسحجات بالكتف اليمنى، و"ح. س. م" 33 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.