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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمساعدة المخابرات الأمريكية.. القوات الأوكرانية تقتل 12 جنرالا في الجيش الروسي

أرشيفية
أرشيفية

أفادت تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن القوات الأوكرانية تمكنت من استهداف 12 جنرالا في الجيش الروسي، بفضل معلومات قدمتها المخابرات الأمريكية إلى الجيش الأوكراني.

وذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، أن واشنطن قدمت إلى أوكرانيا معلومات عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة.

وأضافت أن أوكرانيا ضمت تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل مسؤولين عسكريين روس.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين أوكرانيين أكدوا أنهم القوات الأوكراني قتلت نحو 12 جنرالا روسيا في مضمار القتال بفضل المعلومات التي وفرتها المخابرات الأمريكي

ورفضت كل من وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض التعقيب على تلك التقارير، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وكانت موسكو أعلنت أمس، أن الجيش الروسي أجرى في جيب كالينينغراد محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في وقت تواصل فيه القوات الروسية حملتها العسكرية في أوكرانيا.

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