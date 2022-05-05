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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخفيف آلام الأسنان وتحسين الهضم.. اكتشف الفوائد الصحية المذهلة لـ زيت القرنفل

قرنفل
قرنفل

استخدامات زيت القرنفل مذهلة بشكل لا يصدق، من تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات إلى مساعدة حب الشباب وزيادة صحة اللثة. 

ومن أشهر استخدامات زيت القرنفل تقليل الألم المصاحب لمشاكل الأسنان، بالإضافة إلى كونه مضادًا للالتهابات ومخففًا للألم، فإن أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لزيت القرنفل هو استخدامه كمضاد للميكروبات وتعزيز المناعة.

وفيما يلي بعض الاستخدامات الأكثر شيوعًا لزيت القرنفل. 

1. صحة الجلد وحب الشباب

زيت  القرنفل علاج طبيعي لإزالة حب الشباب، تناول 3 قطرات من زيت القرنفل واخلطه مع ملعقتين صغيرتين من العسل الخام، امزج واغسل وجهك كالمعتاد.

2. تخفيف آلام الأسنان

زيت القرنفل يساعد على علاج أوجاع الأسنان وتخفيف الألم والانزعاج المرتبط باضطرابات الأسنان المختلفة.

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3- نسبة عالية من مضادات الأكسدة

القرنفل المطحون  يحتوي على مضادات أكسدة أكثر، وأظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة تعمل على إبطاء الشيخوخة، وتحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات الضارة، بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ومستويات الأوجينول. 

4- فوائد زيت القرنفل للهضم

أحد الاستخدامات التقليدية لزيت القرنفل هو علاج الشكاوى الشائعة المتعلقة بالجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم ودوار الحركة والانتفاخ وانتفاخ البطن. 

تظهر الأبحاث أيضًا أن زيت القرنفل يمكن أن يساعد عندما يتعلق الأمر بتكوين القرحة في الجهاز الهضمي.

وخلصت دراسة أجريت على نماذج حيوانية مختلفة نُشرت في عام 2011 إلى أن زيت القرنفل له خصائص واقية من المعدة ومضادة للقرحة.

 

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