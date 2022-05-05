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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصدى لـ 15 حالة تعدى على أراضى زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

إزالة فورية لمخالفة
إزالة فورية لمخالفة بناء بحي شرق مدينة أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن عدة حملات مكبرة للتصدى لعمليات البناء المخالف ومنع أية تعديات على أراضى زراعية بالاضافة إلى إزالة بعض التعديات فى مهدها وذلك بحى شرق وقرى مراكز ساحل سليم وديروط والبدارى تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك والتى اسفرت عن تنفيذ 15 حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وأراضى املاك دولة ومخالفات بناء فى مهدها ، وذلك ضمن الحملات المكبرة التى تشنها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ،واطلاق حملة " خليك ايجابى " لحث المواطنين على الابلاغ عن اية تعديات على اراضى زراعية او مخالفات مبانى من خلال رقم الخط الساخن وارقام غرفة العمليات التابعة للمحافظة لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية للدولة بهذا الملف الهام والعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم .

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وأشار محافظ أسيوط الى انه تم تكليف قيادات المحافظة بالاشراف ومتابعة تنفيذ حملات الازالة لاية تعديات بالاضافة الى متابعة عمليات رصد اية تعديات جديدة قد تحدث وخاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك ، فضلاً عن توجيهاته لإدارتى المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء خلال اجتماعات متوالية بالمتابعة الدورية واليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وتكثيف الجهود لايقاف أي مخالفة للقانون أو تعدي في المهد وقبل تفاقمها على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدى لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.
حيث شنت الاجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة أسيوط حملة مكبرة لازالة بعض مخالفات البناء بالدور العاشر علوى بشارع الحكمدار المتفرع من شارع الجمهورية بالاضافة الى ازالة مخالفة بناء بالدور الخامس العلوى بشارع عمر بن عبد العزيز وذلك بمشاركة الشاذلة محمد نائب رئيس حى شرق ومسئولى المتابعة الميدانية والاشغالات وتم تحرير المحاضر اللازمة كما ترأس محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط حملة لتنفيذ 5 حالات ازالة لتعديات على اراضى زراعية واراضى املاك دولة ومخالفات بناء بقرى الشراقوة وجرف سرحان وديروط الشريف وتم تحرير محاضر للمخالفين ، وأشرف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم على التصدى لبعض محاولات البناء المخالف على ارض زراعية بقرى المركز ، واشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى على تنفيذ بعض قرارات الازالة لبعض مخالفات البناء بقرى المركز وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية .
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها مشيرا الى إنه تم تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باية تعديات على اراضى زراعية او اراضى املاك دولة او مخالفات بناء على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خلال أيام الاحتفالات بالعيد على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) او ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873 ) ، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .

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