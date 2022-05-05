عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: جامعة تكنولوجية بالمنطقة الصناعية في قناة السويس تضم تخصصات جديدة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، حول الاجتماع الذى عُقد مع وانغ شنغ قانغ، الوزير المفوض بالمكتب التعليمي والعلمي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني، والدكتور إسراء عبد السيد، مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس؛ وذلك لبحث آليات التعاون التعليمي والتكنولوجي بين مصر والصين.

txt

قبل غلق باب التقدم لـ مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين.. اعرف التفاصيل

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والبرامج الدراسية الجديدة (البينية)، التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، بما يُسهم فى وضع الجامعات المصرية في مستوى الجامعات الكبرى.

وأشار الدكتور أحمد الحيوى إلى الجامعات التكنولوجية الجديدة التي تم الانتهاء من إنشائها وجار العمل على تجهيزها؛ تمهيدًا لبدء الدراسة بها، وكذلك التخصصات الجديدة المُقرر تدريسها بهذه الجامعات، موضحًا أنه من المُخطط إنشاء جامعة تكنولوجية بالمنطقة الصناعية بقناة السويس تضم تخصصات جديدة مثل “صناعة السفن – صناعة القطارات – صناعة الطائرات”.

وناقش الجانبان أوجه التعاون بين الجامعات التكنولوجية المصرية ونظيرتها بالصين؛ بهدف تعزيز التعاون فى مجال التعليم المهني والتكنولوجى بين مصر والصين، بالإضافة إلى آليات تفعيل دور "ورشة لوبان" في هذا المجال، وكذلك سبل دفع تطوير تعليم اللغة الصينية، إضافة إلى إمكانية إنشاء روابط للتخصصات الجامعية بين مصر والصين مثل: روابط التخصصات الجامعية في الزراعة، والطب، وصناعة الماكينات، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، فضلاً عن التعاون التخصصي في مجالى الزراعة والطب، ومنها التقنية الزراعية، واستزراع الأسماك، والحيوانات، والمستشفيات التعاونية.

من جانبه، أكد وانغ شنغ استعداد بلاده للتعاون مع مصر فى إطار البرامج والإجراءات الرئيسية الجديدة؛ بهدف تعزيز التعاون الصينى المصري، وكذلك تبادل الخبرات فى مجال التربية والتعليم؛ لتعميق التواصل فى السياسات التعليمية، وتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، مشيرًا إلى إمكانية التعاون فى مجال التعلم الإلكترونى، خاصًة التكنولوجى، من خلال المُساهمة في إنشاء منصات دراسية أونلاين، وفصول دراسية ذكية.

وزارة التعليم العالي 
وزارة التعليم العالي 
التعليم العالي وزير التعليم تطوير التعليم الجامعات المصرية وزير التعليم العالي جامعة عين شمس البحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

موضوعات متعلقة

حتي 19 مايو.. مد فترة التقدم على اﻹﻋﻼن الثامن لبرنامج منح الدراسات العليا للمهنيين

أستاذة بـ"القومي للبحوث": ضعوا برنامجًا غذائيًا لإنقاص الوزن بعد العيد

امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. الجامعات تعلن الجداول بعد عيد الفطر.. واعتماد نظام البابل شيت في بعض الكليات.. والطلاب: الإجراءات الاحترازية والتنظيم مطمئن

التعليم العالي: حرمان الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا من الامتحانات

التعليم العالي: إجراء امتحانات التيرم الثاني بنظام البابل شيت في بعض الكليات

التعليم العالي: نجاح إنتاج وتوزيع أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%

الطلاب عن امتحانات التيرم الثاني: الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والتنظيم مطمئن لنا

وزير التعليم العالي يتابع الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة

ترشيحاتنا

2 كفاية.. "التضامن": تنفيذ 9.3 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بتنظيم الأسرة

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة

أحمد سامي عن تدريب سيراميكا كليوباترا: يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح

روسيا تعلن طرد 7 دبلوماسيين دنماركيين من البلاد

لا داعي للقلق.. تأثيرات القرار الأمريكي برفع الفائدة على مصر والعالم

9 ملايين جنيه.. ضبط مدير خزنة بأحد البنوك للاتجار في النقد الأجنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

فيديو

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ