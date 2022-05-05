الداخلية توزع كعك وهدايا على المرضى ودور رعاية المسنين.. فيديو

جهزت أجهزة وزارة الداخلية هدايا متنوعة لتوزيعها على المرضى بالمستشفيات.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزيعها على المرضى بالمستشفيات بكافة محافظات الجمهورية.

الداخلية توزع هدايا وملابس العيد على الاطفال بدور الرعاية

وفي سياق متصل قامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة (كلنا واحد – معك فى العيد) وذلك من خلال تجهيز (أطقم ملابس) وكذا (هدايا - حلوى – ورود) وتوزيعها على (دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأطفال ذوى الهمم بمختلف المحافظات - وأطفال النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل).

لاقت تلك المبادرة الإستحسان من الجميع لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لبناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات .. بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .

