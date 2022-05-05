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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ الشرقية: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومبادرة «مشروعك»، حيث يمول الجهاز مشروعات قدرها 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 45 ألف فرصة عمل، مؤكدًا على أهمية الجدية في طلب التمويل، والمطلوب صورة البطاقة ولا مانع من المؤهل ويتم استخراج كل التراخيص والتصاريح من خلال خدمة الشباك الواحد.


وأضاف غراب في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن برنامج مشروعك مول مشروعات بنحو 2.7 مليار جنيه منذ مبادرة الرئيس في عام 2014، لافتًا إلى أنّ كل الأعمار السنية تستفيد من هذه المشروعات مثل تربية الطيور والحرف اليدوية والمشروعات التجارية والمخازن وبعض المشروعات مثل تصنيع المراتب والأثاث، لافتًا إلى أن المحافظة بها مدينتين صناعيتين، بجانب مناطق صناعية أخرى، بعمالة تخطت 750 ألف شخص ما بين عمالة وافدة وعمالة من المحافظة.


وتابع محافظ الشرقية، أن كلّ المشروعات يتم تمويلها طبقا لحجمها وتوفير دراسة الجدوى والتدريب وتنسيق معارض البيع والتسويق وتقديم خدمة الشباك الواحد لإصدار التراخيص والبطاقات الضريبية والسجلات التجارية، أي أنها أمر متكامل يتم بصورة جيدة جدا في كل مجالات الأنشطة الصناعية والتجارية. 


ولفت، إلى أنّ دراسة جدوى هذه المشروعات جاهزة، كما يتم قبول دراسات الجدوى التي يقدمها المستثمرون وصغار المستثمرين، موضحًا: “مفيش أي حد تعرض لمشكلة في التمويل، حتى لو تعثر، ونتابع الجميع بصفة مستمرة ولم نتخذ أي إجراء ضد أي شاب أو مواطن حصل على التمويل .. الدولة واقفة معاهم ومش هتسيبهم يتعرضوا لأي نوع من أنواع التعثر، وحضرنا معهم أسواق ومعارض وأماكن يتم فيها عرض منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أي شروط معقدة”.

محافظ الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي جهاز المشروعات المتوسطة راخيص والتصاريح تربية الطيور

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