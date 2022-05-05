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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على تجنيد قدراتنا الاقتصادية ضد روسيا

صدى البلد

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم /الخميس/ إن أوروبا تعمل على تجنيد قدراتها الاقتصادية ضد روسيا، حيث جرى اعتماد 5 موجات من العقوبات، أثرت إلى حد كبير على الاقتصاد الروسي.

وأضافت - في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام أعمال اجتماع المانحين بوارسو - "اقترحنا أمس موجة سادسة من العقوبات تتضمن منع استيراد النفط الروسي، مما يؤدي إلى تدمير الأموال التي كرسها بوتين لهذه الحرب التي قرر أن يبدأها وبالتالي عليه أن يدفع ثمنها".

وتابعت أورسولا: "اجتمعنا اليوم بهدف واضح هو دعم الشعب الأوكراني الشجاع، فهم يحاربون المعتدي ويدافعون عن حريتهم كما أننا ندافع عنهم"، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.

وأكدت أن الشعب الأوكراني دفع فاتورة "الحرب الروسية" عن طريق التضحية بحياته كل يوم، وتابعت "منذ بداية الاجتياح خصصنا مساعدات أوروبية لدعم أوكرانيا على المستوى الاقتصادي والإنساني لدعم الميزانية الأوكرانية، والشعب البولندي قام بأمور هامة في هذا الإطار".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه الجهود عبر تخصيص 3.5 مليار دولار لمساعدة اللاجئين، كما كان هناك تعهد الأسبوع الماضي بتخصيص 1.8 مليار دولار للاجئين داخل أوكرانيا.

وشددت على أنه يجب التركيز على إعادة بناء أوكرانيا، حيث تحتاج الحكومة الأوكرانية شهريا 5 مليارات يورو لدفع الأجور وتمويل الخدمات الأساسية.

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