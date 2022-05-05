يد الزمالك 2004 بطلا لدوري مرتبط المحترفين موسم 2021-2022

توج فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 ببطولة دوري المرتبط للمحترفين، عقب الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 29- 24 في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على صالة نادي 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة.

وقدم الفريق مباراة رائعة واستطاع السيطرة على مجريات اللقاء تماما حيث انتهى الشوط الاول بتقدم الزمالك ١٤-١١ واستمر التفوق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة ٢٩-٢٤ ويتوج رسميا باللقب.

يذكر أن الفريق فاز على كل من: هليوبوليس 29/39 والأولمبي 25/32 والأهلي 24/30 وتعادل مع سبورتنج 28/28 بمنافسات الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من: محمد عبد الكريم مديراً فنياً ووائل فهيم مدرباً عاماً وحسام عصمت مديراً إدارياً، وإسلام محمدي طبيباً.