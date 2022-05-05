دعوة رئيس الأندية المحترفة بالإمارات لحضور نهائي كأس الرابطة المصري

حرص النائب أحمد دياب على توجيه الدعوة لعبدالله ناصر الجنييي رئيس رابطة الأندية المحترفة بالامارات على حضور نهائي كأس الرابطة المصري المقرر اقامته في يونيو المقبل .

جاءت الدعوة من قبل أحمد دياب لرئيس رابطة الأندية المحترفة بالإمارات، بعد الزيارة التي قام بها أحمد دياب الى أبو ظبي وعماد متعب نائب رئيس الرابطة و تلبية دعوة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، و رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، على هامش نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي أقيم مساء أمس في ستاد محمد بن زايد، وتوج به العين، بعد تغلبه على نادي شباب الأهلي بركلات الترجيح.



وشهدت الجلسة الودية التي جمعت أحمد دياب و عماد متعب تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، والتأكيد على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة، بما يصب في مصلحة كرة القدم في البلدين الشقيقين.