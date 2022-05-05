فخري الفقي: أتوقع عقد المركزي المصري اجتماعا استثنائيا لرفع سعر الفائدة

قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مرتين خلال فترة قصيرة، لمواجهة التضخم.

وأضاف الفقى، خلال مداخلة مع القناة الفضائية "الأولى"، منذ ساعات قليلة، رفع أيضا البنك المركزي الانجليزي سعر الفائدة بنسبة 25. 0 % ، معقبا:" سعر الفائدة حاليا فى إنجلترا 1 % .

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن معدلات الفائدة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كانت تقترب من الـ صفر تقريبا، لافتا إلى أن باقى البنوك فى الدول ستقوم برفع أسعار الفائدة.

البنك المركزى المصرى

وأضاف الفقي قائلا:" بالنسبة لمصر فقد يقوم البنك المركزي بعقد اجتماع استثنائي قبل اجتماعه المقرر 19 مايو الجاري لرفع سعر الفائدة حسب رؤية لاحتواء معدلات التضخم".