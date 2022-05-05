سمر يسري تلفت الأنظار في أحدث ظهور

خطفت الإعلامية سمر يسري، الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”، وبدت بإطلالة جذابة.



وظهرت سمر في الصورة، علي متن يخت في عرض البحر، واعتمدت مكياجاً قوياً، وبدت بشعرها الكيرلي؛ ما أعطاها إطلالة أنيقة ومثيرة للغاية.



وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزءين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.



واستطاعت سمر، أن تثبت أنها قدر المسئولية وأنها قادرة علي محاورة كبار النجوم وليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.

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