أخبار السيارات| سعر ومواصفات السيارة الرياضية الخارقة لوتس ايميرا.. BMW X5 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها في لقطات تجسسية جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

بعد إعلان صدر قبل يومين ، كشفت لوتس اليوم عن النسخة الجاهزة للسباق من سيارة إميرا الرياضية رسمياً، وكانت سيارة Emira GT4 قد ظهرت لأول مرة في مسار اختبار Hethel لتقدم عرضًا ديناميكيًا لقدراتها حول الحلبة. ورافقت سيارة السباق GT4 الجديدة في هذا الحدث سيارة لوتس تايب 30 التي تم إنتاجها في عام 1965 والتي تعمل بمحرك V8 4.7 لتر من انتاج شركة فورد.

في الوقت الذي يتجه فيه العملاء لدفع المزيد من الأموال لشراء سيارات جديدة، لا يحتاج الجميع لدفع مبالغ طائلة لشراء سيارة سريعة رشيقة حيث تختلف احتياجات العملاء ومتطلباتهم حسب السعر اللذي يشكل عاملاً كبيراً.

استعرض احد ملاك شركة تسلا المتحمسين قام باستعراض الميزة بشكل سريع بفضل حصول سيارته الميزة الجديدة، حيث قام بإعطاء أمر للشاشة بأن تتحرك كهربائياً لتواجهه أو لتواجه مقعد الراكب بجانبه، وهي ميزة أصبحت الشركة توفرها بشكل أساسي.

تحصل BMW X5 قريباً على تحديثات جديدة، والتقطت العدسات التجسسية صوراً للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات القادمة بتمويهات على الواجهتين الأمامية والخلفية، مما يخفي تغييرات التصميم المتواضعة التي تجريها BMW على الطراز، ولن تكون هناك تغييرات كبيرة في الخارج، لكن الشركة ستجعل مقصورتها الداخلية أكثر حداثة باستخدام أحدث تقنياتها.

أصدرت بنتلي صورة تُظهر المساحة الداخلية الفسيحة لطرازها الجديد القادم، الذي يُرجح على نطاق واسع أن يكون نسخة ذات قاعدة عجلات ممتدة من بنتايجا SUV، ويأتي ذلك بعد مقطع فيديو قصير، كشفت عنه بنتلي الأسبوع الماضي ، يشير إلى طراز جديد "طال انتظاره" من شأنه أن يضيف "بُعدًا إضافيًا للسيارة الفاخرة.