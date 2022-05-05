عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسمياً.. فيراري Purosangue تأتي بمحرك V12.. فيديو

صدى البلد

أكد رئيس فيراري بينيديتو فيجنا أن شركته ستقدم سيارة Purosangue SUV القادمة بمحرك V12، وأضاف فيجنا في تصريحات لرويترز قبل الكشف عن بوروسانجوي في الأشهر المقبلة "اختبرنا عدة خيارات، وكان من الواضح أن محرك V12، هو افضل خيار للأداء وتجربة القيادة التي يمكن أن توفيرها،. 

تأتي تعليقاته بعد أن نشرت شركة صناعة السيارات الرياضية مقطع فيديو على الإنترنت، مؤكدة أنها كانت تصنع سيارة فيراري جديدة تعمل بمحرك V12، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت تشير إلى Purosangue أو الجيل الجددي لسيارة Ferrari 812 Superfast.

 

وصفت فيراري سيارة الدفع الرباعي الجديدة "سلالة أصيلة جديدة لدينا"، والتي ألمحت إلى أنها ستكون سيارة الدفع الرباعي لأن الاسم الإيطالي للسيارة يترجم على أنه أصيل، قبل تأكيد Vigna للأخبار، يبقى أن نرى ما إذا كانت وحدة المحرك ستكون بسعة 6.5 لتر مثل الموجودة 812 Superfast.

وأضافت فيراري: “لطالما كان محرك V12 جزءًا جوهريًا من سمات فيراري، إنه احتفال بتراثنا ، ورمز لسعينا الدؤوب للحصول على آفاق جديدة من الأداء وعاطفة قيادة خالصة".

 

سيتم بناء جميع طرازات فيراري المستقبلية حول بنيتين مفصلتين، مما يمنح خطين مميزين للطراز، أحدهما للسيارات الخارقة ذات المحركات المتوسطة، مثل فيراري 296 جي تي بي، والآخر للسيارات ذات المحرك الأمامي المتوسط ​​الطراز، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي الجديدة. 

 

ستتخذ سيارات الدفع الرباعي شكل أربعة مقاعد بطول حوالي خمسة أمتار، ومن المرجح أن يتم تحقيق خلوص أرضي مرتفع من خلال تعليق قابل لضبط الارتفاع ونظام مضاد للانحراف للسماح ب ديناميكيات رائعة على الطرق الوعرة وبعض القدرات على الطرق الوعرة.

تمت معاينة تصميم السيارة رسميًا في لقطة أمامية فقط أعطت القليل ، لكن الصور المسربة في وقت سابق من هذا العام قدمت نظرة أفضل على التصميم العام لـ Purosangue.

فيراري Purosangue SUV Ferrari 812 Superfast

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة تويوتا مستعملة تبدأ من 15 ألف ريال في السعودية.. صور

لأول مرة.. الشكل التخيلي لسيارة شيفروليه بليزر

أحدث تعديلات الفئة 1 وM135i xDrive من بي إم دبليو.. صور

شركة Fisker تكشف عن سيارة رياضية خارقة.. صور

كيا تكشف عن طراز سول فيس ليفت بتحديثات جديدة .. صور

ريزفاني تشوق لسيارة رياضية جديدة بمحرك 1000 حصان .. صور

GMC تكشف عن مواصفات يوكن دينالي ألتميت 2023 الثورية.. صور

تويوتا GR 86 الرياضية تحقق أعلى تقييمات السلامة الأمريكية .. صور

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: مسئولة عن قراراتي ومن يقدم تنازلات يخسر كثيرًا |فيديو

شاهد.. آخر لحظات جمعت ياسمين صبري بـ أبو هشيمة قبل انفصالهما

مشاورات بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان عقب "هجوم إلعاد"

مفاجأة.. علاقة آمبر هيرد بإيلون ماسك بعد طلاقها من جوني ديب

بعد الأزمات الحالية.. توقعات بمنافسة شرسة بين بايدن وترامب في ماراثون2024 الانتخابي

نفذها بريطانيون.. رئيس بيلاروس يكشف عن مخطط مذبحة بوتشا الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

فيديو

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

حدث في هدوء.. تفاصيل انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ