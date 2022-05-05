رسمياً.. فيراري Purosangue تأتي بمحرك V12.. فيديو

أكد رئيس فيراري بينيديتو فيجنا أن شركته ستقدم سيارة Purosangue SUV القادمة بمحرك V12، وأضاف فيجنا في تصريحات لرويترز قبل الكشف عن بوروسانجوي في الأشهر المقبلة "اختبرنا عدة خيارات، وكان من الواضح أن محرك V12، هو افضل خيار للأداء وتجربة القيادة التي يمكن أن توفيرها،.

تأتي تعليقاته بعد أن نشرت شركة صناعة السيارات الرياضية مقطع فيديو على الإنترنت، مؤكدة أنها كانت تصنع سيارة فيراري جديدة تعمل بمحرك V12، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت تشير إلى Purosangue أو الجيل الجددي لسيارة Ferrari 812 Superfast.

وصفت فيراري سيارة الدفع الرباعي الجديدة "سلالة أصيلة جديدة لدينا"، والتي ألمحت إلى أنها ستكون سيارة الدفع الرباعي لأن الاسم الإيطالي للسيارة يترجم على أنه أصيل، قبل تأكيد Vigna للأخبار، يبقى أن نرى ما إذا كانت وحدة المحرك ستكون بسعة 6.5 لتر مثل الموجودة 812 Superfast.

وأضافت فيراري: “لطالما كان محرك V12 جزءًا جوهريًا من سمات فيراري، إنه احتفال بتراثنا ، ورمز لسعينا الدؤوب للحصول على آفاق جديدة من الأداء وعاطفة قيادة خالصة".

سيتم بناء جميع طرازات فيراري المستقبلية حول بنيتين مفصلتين، مما يمنح خطين مميزين للطراز، أحدهما للسيارات الخارقة ذات المحركات المتوسطة، مثل فيراري 296 جي تي بي، والآخر للسيارات ذات المحرك الأمامي المتوسط ​​الطراز، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي الجديدة.

ستتخذ سيارات الدفع الرباعي شكل أربعة مقاعد بطول حوالي خمسة أمتار، ومن المرجح أن يتم تحقيق خلوص أرضي مرتفع من خلال تعليق قابل لضبط الارتفاع ونظام مضاد للانحراف للسماح ب ديناميكيات رائعة على الطرق الوعرة وبعض القدرات على الطرق الوعرة.

تمت معاينة تصميم السيارة رسميًا في لقطة أمامية فقط أعطت القليل ، لكن الصور المسربة في وقت سابق من هذا العام قدمت نظرة أفضل على التصميم العام لـ Purosangue.