BMW X5 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها في لقطات تجسسيه جديدة.. صور

تحصل BMW X5 قريباً على تحديثات جديدة، والتقطت العدسات التجسسية صوراً للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات القادمة بتمويهات على الواجهتين الأمامية والخلفية، مما يخفي تغييرات التصميم المتواضعة التي تجريها BMW على الطراز، ولن تكون هناك تغييرات كبيرة في الخارج، لكن الشركة ستجعل مقصورتها الداخلية أكثر حداثة باستخدام أحدث تقنياتها.

BMW X5 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها في لقطات تجسسيه جديدة

تتميز X5 فيس ليفت بمصابيح أمامية جديدة أقل نحافة فوق المصد الأمامي المعاد تصميمه، ولا يُمكن للتمويهات إخفاء مأخذ الهواء المركزي المحدث أو المآخذ الرأسية الجانبية، في حين تغطي الشركة الشبك الأمامي بالكامل لذا لا يُمكننا معرفة الترقيات التي سيحصل عليها، وفي الخلف، ستقوم الشركة فقط بتحديث المصابيح الخلفية حتى لو كان التمويه يوحي بخلاف ذلك.

BMW X5 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها في لقطات تجسسيه جديدة

كما ستحصل X5 Mعالية الأداء أيضاً على التصميم المحسن، لكن المحرك لن يتغير، وستستمد قوتها من محرك V8مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر المستخدم في السيارة الحالية، حيث يولد قوة 617 حصان في نسخة كومبتيشن، ويُمكن أن تحصل الفئات الأقل على محركات محدثة لكن سيتعين علينا الانتظار حتى التدشين لمعرفة تفاصيلها.

BMW X5 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها في لقطات تجسسيه جديدة

ستحصل X5 BMWمن الداخل على مقصورة جديدة بتصميم مختلف بشكل كبير، حيث ستحصل على أحدث نظام ترفيهي من بي ام دبليو وهو iDrive 8، مع شاشة عرض مزدوجة كبيرة مثبتة على لوحة العدادات، وستكون لوحة العدادات المعاد تصميمها تغييراً داخلياً مهماً يجعل X5 متماشية مع بقية تشكيلة الشركة.

لم تحدد الشركة الموعد الرسمي لإطلاق سيارة X5 BMWفيس ليفت الجيددة، لكن يُتوقع أن يتم تدشينها قبل نهاية العام.