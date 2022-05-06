سعر ومواصفات السيارة الرياضية الخارقة لوتس ايميرا.. صور

بعد إعلان صدر قبل يومين ، كشفت لوتس اليوم عن النسخة الجاهزة للسباق من سيارة إميرا الرياضية رسمياً، وكانت سيارة Emira GT4 قد ظهرت لأول مرة في مسار اختبار Hethel لتقدم عرضًا ديناميكيًا لقدراتها حول الحلبة. ورافقت سيارة السباق GT4 الجديدة في هذا الحدث سيارة لوتس تايب 30 التي تم إنتاجها في عام 1965 والتي تعمل بمحرك V8 4.7 لتر من انتاج شركة فورد.

سعر ومواصفات السيارة الرياضية الخارقة لوتس ايميرا

تأتي سيارة لوتس ايميرا بمحرك V6 سعة 3.5 لتر من تويوتا يولد قوة تصل الى 400 حصان بمعدل يصل الى 7200 دورة في الدقيقة، تصل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال علبة تروس Xtrac متتابعة سداسية السرعات مع تشغيل تبديل مجداف وترس تفاضلي محدود الانزلاق، حيث يتم توفير قوة الكبح من خلال نظام فرامل بمواصفات المنافسة باستخدام وحدة Bosch ABS القابلة للتعديل.

سعر ومواصفات السيارة الرياضية الخارقة لوتس ايميرا

يركب Emira GT4 على عجلات مقاس 18 بوصة مع إطارات Pirelli GT4، ويستخدم نظام التعليق تصميم عظم الترقوة المزدوج لكل من المحاور ومخمدات Ohlins قابلة للتعديل في اتجاهين، وتعمل القضبان الأمامية والخلفية المضادة للالتفاف على ثبات السيارة في الزوايا، بينما يضمن قفص التدحرج المكون من ست نقاط المصمم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بقاء المقصورة مكانًا آمنًا حتى في حالة وقوع حادث، وأخيرًا وليس آخرًا، تجلس السيارة بأكملها على هيكل من الألومنيوم المبثوق والمربوط بألواح هيكل مركبة، مما يساعد على إبقاء الوزن منخفضًا عند 2866 رطل (1300 كيلوغرام) بدون سوائل.

سعر ومواصفات السيارة الرياضية الخارقة لوتس ايميرا

ظهرت Emira GT4 لأول مرة كأول طراز من قسم Lotus Advanced Performance، والذي تم إطلاقه كذراع لرياضة السيارات والذراع التجريبي لـ Lotusفي وقت سابق من هذا العام، ويعتقد صانع السيارات أن إطلاق سيارة السباق الجديدة سيساعد لوتس على التحول من "شركة سيارات رياضية في المملكة المتحدة إلى شركة وعلامة تجارية للسيارات ذات الأداء العالمي." أعلنت العلامة التجارية لأول مرة عن خططها لدخول فئة GT4في سبتمبر الماضي ، عندما فتحت أيضًا دفاتر الطلبات لسيارة Emira GT4 الجديدة، وتم بيع السيارة بالفعل في السنة الأولى من الإنتاج.

سعر ومواصفات السيارة الرياضية الخارقة لوتس ايميرا

يقدر السعر الأولي لسيارة لوتس ايميرا بـ 165000 جنيه إسترليني ، أي ما يقرب من 205000 دولار بأسعار الصرف الحالية، وقد يختلف هذا الرقم اعتمادًا على المواصفات الدقيقة ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن كل مثال مصنوع يدويًا في المملكة المتحدة بالتعاون مع Lotus و RML Group.