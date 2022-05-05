الرئيس التونسي: القوات المسلحة دورها كبير في حماية الوطن والحفاظ على الدولة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة العسكرية في حماية الوطن والحفاظ على الدولة التونسية وعلى السلم الأهلية في تونس.

وأطلع الرئيس التونسي - خلال لقائه اليوم مع وزير الدفاع التونسي عماد مميش - على جاهزية القوات المسلحة العسكرية، مشيدا بما بذلته القوات المسلحة العسكرية التونسية من جهود جبارة في أداء واجبها في تأمين الانتخابات والامتحانات ونجدة المواطنين ومواجهة جائحة كوفيد 19.

من ناحية أخرى، استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث ناقش معها مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وكذلك بالحوار من أجل تأسيس جمهورية جديدة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع المالي العام وضرورة إيجاد التوازنات اللازمة.